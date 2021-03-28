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Почему вода Балтийского и Северного морей не смешивается

Катерина Саломе
3 часа назад
В датской провинции Скаген можно наблюдать удивительное явление, ранее вызывавшее немало споров среди ученых. В живописном месте встречаются два соседних моря – Балтийское и Северное. Удивительно, но они не смешиваются, словно будучи разделенными невидимой стеной. Цвет воды в каждом море отличается, это позволяет визуально определить границу между ними.
По мнению океанологов, показатели плотности морских вод отличаются, как и их соленость (у Северного моря она в 1,5 раза выше). Из-за этого каждое море остаётся по свою сторону «водораздела», не смешиваясь с соседним и не уступая ему. Кроме состава воды, граница выражена настолько ярко благодаря противоположным течениям в двух проливах. Набегая друг на друга, они образуют сталкивающиеся волны.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о необычном явлении.
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