Почему вода Балтийского и Северного морей не смешивается

В датской провинции Скаген можно наблюдать удивительное явление, ранее вызывавшее немало споров среди ученых. В живописном месте встречаются два соседних моря – Балтийское и Северное. Удивительно, но они не смешиваются, словно будучи разделенными невидимой стеной. Цвет воды в каждом море отличается, это позволяет визуально определить границу между ними.

По мнению океанологов, показатели плотности морских вод отличаются, как и их соленость (у Северного моря она в 1,5 раза выше). Из-за этого каждое море остаётся по свою сторону «водораздела», не смешиваясь с соседним и не уступая ему. Кроме состава воды, граница выражена настолько ярко благодаря противоположным течениям в двух проливах. Набегая друг на друга, они образуют сталкивающиеся волны.