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7 заброшенных островов, которые выглядят устрашающе

Мария Грибова
8 часов назад
Когда-то жизнь на этих островах била ключом, а теперь из-за ряда причин они оказались заброшенными и стали выглядеть довольно устрашающе.
Некоторое время назад одни использовались в военных целях, а другие для строительства жилья. Смотрите видео, чтобы узнать больше о заброшенных островах нашей планеты.
Ранее «Рамблер» рассказывал о самых жутких заброшенных городах мира.
Заграница,Видео,
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