7 заброшенных островов, которые выглядят устрашающе

Когда-то жизнь на этих островах била ключом, а теперь из-за ряда причин они оказались заброшенными и стали выглядеть довольно устрашающе.

Некоторое время назад одни использовались в военных целях, а другие для строительства жилья. Смотрите видео, чтобы узнать больше о заброшенных островах нашей планеты.