Самые жуткие заброшенные города мира 

Заброшенные города часто привлекают тех туристов, которые хотят пощекотать себе нервы. Они окружены мистикой и тайной, а иногда кажется, что там все еще живут люди.

На самом деле в мире много заброшенных пустых городов, где никто не живет. Однако они становятся интересной достопримечательностью для туристов. Некоторые заброшенные города закрыты для посещения в целях безопасности, как Припять, а в некоторые можно спокойно попасть и походить по пустынным улицам. Чаще всего поселения люди оставляли из-за серьезных катастроф или бедствий, а теперь не хотят туда возвращаться, так как эти места непригодны для жизни.

Смотрите видео и увидите, что происходит в заброшенных городах по всему миру.