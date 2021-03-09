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Пилот и стюардесса подрались из-за очереди в туалет 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пилот и стюардесса подрались из-за очереди в туалет
Фото: depositphotos.com
Пилот и стюардесса китайской авиакомпании Donghai Airlines подрались на глазах у пассажиров из-за очереди в туалет. Об этом пишет Independent.
Инцидент произошел на борту самолета, который летел из города Наньтун в Сиань. За 50 минут до приземления командир воздушного судна захотел пойти в туалет и попросил стоявшего в очереди в салоне первого класса туриста подождать, но он отказался.
К конфликту присоединилась бортпроводница. В итоге, они с пилотом подрались. У девушки оказалась сломана рука, а у командира воздушного судна — выбит зуб.
После потасовки представителям авиакомпании пришлось принести извинения перед пассажирами.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса назвала главные страхи в профессии.
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