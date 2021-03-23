Когда на Мальдивах можно бюджетно отдохнуть

Власти Мальдивских островов в 2021 году намерены сосредоточиться на развитии недорогого доступного отдыха. Об этом сообщает АТОР.

В прошлом году россияне заняли лидирующую позицию по числу прибытий на курорт:

"В общей сложности мы приняли 555,5 тысяч иностранных туристов, из них 61,4 тысячи — из России",

- рассказала замдиректора офиса по туризму Мальдивских островов Рина Абдул Вяхид.

Сейчас на архипелаг ежедневно прибывают регулярные и чартерные рейсы из Москвы. Помимо этого, туристы летят со стыковкой в Турции, ОАЭ и Катаре. С увеличением перевозки, стоимость билетов должна снизиться, а это значит, что повысится и ценовая доступность путешествия.

Отдохнуть на островах относительно бюджетно можно в несезон. Так, авиабилеты из Москвы на Мале с вылетом в мае стоят от 45 тысяч, что в пять раз дешевле, чем в марте.

"Власти предлагают расширить понятие отдыха на Мальдивах, выйти за рамки luxury и рассматривать, в том числе, размещение в гостевых домах — гестхаусах",

- пояснила эксперт.

По ее мнению, туристы, купившие недорогие туры, получат не меньше удовольствия, чем те, кто выбрал более дорогой отдых: