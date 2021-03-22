Отдых на Мальдивах станет дешевле для россиян в 2021 году

Мальдивские острова, которые так любят люди с высоким достатком, начнут привлекать российских туристов в 2021 году с помощью более выгодных предложений и дешевых туров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на заявление заместительницы директора офиса по туризму Мальдивских островов Риной Абдул Вяхид.