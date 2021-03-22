Отдых на Мальдивах станет дешевле для россиян в 2021 году

Мальдивские острова, которые так любят люди с высоким достатком, начнут привлекать российских туристов в 2021 году с помощью более выгодных предложений и дешевых туров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на заявление заместительницы директора офиса по туризму Мальдивских островов Риной Абдул Вяхид.
Власти планируют расширять аудиторию и показать, что в стране есть доступный качественный продукт — гостевые дома.
«С ним вам доступны те же впечатления, что и на острове-курорте, но за меньшие деньги и в другом формате. Турист получает все те же море, солнце, песок, морские сафари, водный спорт. И даже больше! Если вы останавливаетесь в гестхаусах, вам открывается возможность познакомиться с местными жителями, их культурой, традициями, кухней»,
— пояснила Рина Абдул Вяхид.
По информации экспертов, заявки на дешевый отпуск на Мальдивах приходят каждый день и бронирований сейчас очень много.