Анталья попала в "красную зону" из-за COVID-19

Один из любимейших курортов россиян - турецкий город Анталья - оказался в "красной зоне" из-за быстрого распространения COVID-19 среди жителей. Об этом сообщает портал Turizmgazetesi со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреттина Коджа.

По словам чиновника, с 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек. В связи с этим Антальи должны присвоить красный статус, но официального заявления об этом еще сделано не было.