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Анталья попала в "красную зону" из-за COVID-19

Мира Маркина
8 часов назад
Один из любимейших курортов россиян - турецкий город Анталья - оказался в "красной зоне" из-за быстрого распространения COVID-19 среди жителей. Об этом сообщает портал Turizmgazetesi со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреттина Коджа.
По словам чиновника, с 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек. В связи с этим Антальи должны присвоить красный статус, но официального заявления об этом еще сделано не было.
Как отмечает издание, с 6 по 12 февраля данный показатель составлял 95,16 человек, а в первой половине марта почти 79 человек.
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