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В Турции ужесточают контроль за соблюдением противоковидных мер 

Александра Нечаева 8 часов назад
В Турции ужесточают контроль за соблюдением противоковидных мер
Фото: Depositphotos
В стране с 20 по 26 марта будут проводить ежедневные проверки соблюдения гражданами рекомендуемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. Календарь проверок опубликовало МВД Турции.
В частности, будет тщательно проверяться, как граждане держат социальную дистанцию и носят ли маски в местах общего скопления людей, в том числе в торговых центрах, ресторанах, салонах красоты, саунах, гостиницах и др.
Решение усилить контроль за соблюдением противоковидных мер было принять в связи с положительной динамикой заражения коронавирусом в стране.
При этом специалисты в сфере туристического бизнеса отмечают, что факт усиления контроля не должен доставлять неудобств путешественникам, решившим отдохнуть в Турции в эти дни. Туристам из России все так же при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета и заполнить анкету. Туристы, как и местные жители, обязаны носить маски везде, кроме пляжей, и соблюдать социальную дистанцию. А вот комендантский час на туристов не распространяется.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянка рассказала о необходимых для отпуска в Турции вещах.
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Заграница , МВД
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