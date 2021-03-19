Ещё
Далее:
Читайте также:

Кто на самом деле живет на острове Пасхи 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Остров Рапануи, более известный как остров Пасхи, считается самым удаленным островом от материка. Расстояние между ним и континентальным побережьем составляет 3514 км. Он известен благодаря своим статуям моаи из вулканического пепла. Местные жители верят, что в них заключена сила предков первого короля острова.
Несмотря на удаленность этого острова от цивилизации, там живет много людей. Последняя перепись там проводилась в 2012 году, тогда численность населения составляла 5806 человек. Смотрите видео и узнайте об одном из самых загадочных островов в мире — острове Пасхи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Кипр упростит правила въезда для россиян.
Заграница , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Анапу снова занесло песком
00:09
Анапу снова занесло песком
Новости путешествий
Пассажир признался в любви по громкой связи на авиарейсе из Москвы
01:00
Пассажир признался в любви по громкой связи на авиарейсе из Москвы
Новости путешествий
Кто на самом деле живет на острове Пасхи
12:59
Кто на самом деле живет на острове Пасхи
Заграница
Почему искусственные острова — это самый провальный проект Дубая
08:30
Почему искусственные острова — это самый провальный проект Дубая
Новости путешествий
Туристы-экстремалы пожарили сосиски у жерла вулкана
00:15
Туристы-экстремалы пожарили сосиски у жерла вулкана
Новости путешествий
Что будет, если в самолет попадет молния
04:20
Что будет, если в самолет попадет молния
Лайфхаки
Что будет, если у самолета откажут все двигатели
06:23
Что будет, если у самолета откажут все двигатели
Лайфхаки
В Сочи вновь запечатлели гигантские очереди на подъемник
00:12
В Сочи вновь запечатлели гигантские очереди на подъемник
Новости путешествий
Песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
00:16
Песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
Новости путешествий
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
00:13
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение