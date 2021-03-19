Кто на самом деле живет на острове Пасхи 

Остров Рапануи, более известный как остров Пасхи, считается самым удаленным островом от материка. Расстояние между ним и континентальным побережьем составляет 3514 км. Он известен благодаря своим статуям моаи из вулканического пепла. Местные жители верят, что в них заключена сила предков первого короля острова.

Несмотря на удаленность этого острова от цивилизации, там живет много людей. Последняя перепись там проводилась в 2012 году, тогда численность населения составляла 5806 человек. Смотрите видео и узнайте об одном из самых загадочных островов в мире — острове Пасхи.