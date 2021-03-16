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Россиянка рассказала о том, как к русским туристам относятся в Турции 

Диана Товсепова 10 часов назад
Россиянка рассказала, как к русским относятся в Турции
Фото: depositphotos.com
Россиянка, не единожды отдыхавшая в Турции, прокомментировала распространенное мнение о неприязни местных жителей к русским. Своими мыслями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Как отметила туристка, за 10 лет своих путешествий по Турции она не замечала никого негатива по отношению к себе. Женщина считает, что трудные ситуации возникают не из-за происхождения человека, а из его личностных качеств.

«Приведу пример. Подхожу я к бару в отеле и говорю: "Можно мне, пожалуйста, два чая?" Подходит другой отдыхающий: "Дай мне чая!" Чувствуете разницу?» — рассказала девушка, подчеркнув, что некоторым работникам сферы услуг такое отношение может не понравиться.

При этом сами турки считают, что европейские туристы всегда более щедры на благодарность, в отличии от русских.
Сама Турция, по мнению девушки, довольно дружелюбная страна.

«Мне кажется, все зависит от человека: если ты будешь улыбаться и будешь вежливым, то и с тобой будут обращаться именно так, и не важно, кто ты», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал от том, как стюардесса объяснила связь между членами экипажа и пассажирами.
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