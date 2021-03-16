Россиянка рассказала, как к русским относятся в Турции

Россиянка, не единожды отдыхавшая в Турции, прокомментировала распространенное мнение о неприязни местных жителей к русским. Своими мыслями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Как отметила туристка, за 10 лет своих путешествий по Турции она не замечала никого негатива по отношению к себе. Женщина считает, что трудные ситуации возникают не из-за происхождения человека, а из его личностных качеств.

«Приведу пример. Подхожу я к бару в отеле и говорю: "Можно мне, пожалуйста, два чая?" Подходит другой отдыхающий: "Дай мне чая!" Чувствуете разницу?» — рассказала девушка, подчеркнув, что некоторым работникам сферы услуг такое отношение может не понравиться.

При этом сами турки считают, что европейские туристы всегда более щедры на благодарность, в отличии от русских.

Сама Турция, по мнению девушки, довольно дружелюбная страна.