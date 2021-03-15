Израиль готовится принять туристов летом 2021 года 

Власти Израиля рассчитывают возобновить прием иностранных туристов летом 2021 года. Об этом заявил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр:

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать".

Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях, начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны не только заполнить специальную форму, но и получить разрешение на въезд.

По прилету в страну иностранцам, так же как израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию. От нее могут быть освобождены только те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле.