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Израиль готовится принять туристов летом 2021 года 

Мира Маркина 4 часа назад
Власти Израиля рассчитывают возобновить прием иностранных туристов летом 2021 года. Об этом заявил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр:

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать".

Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях, начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны не только заполнить специальную форму, но и получить разрешение на въезд.
По прилету в страну иностранцам, так же как израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию. От нее могут быть освобождены только те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Греция хочет открыть границы для россиян.
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