Греция хочет открыть границы для россиян 

Министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что власти страны планируют открыть «туристические ворота» для россиян.

По его словам, границы откроют уже с 14 мая, если если эпидемиологическая ситуация позволит. Въехать в страну смогут не только россияне, но и украинцы и белорусы.

Сейчас в Грецию можно въезжать из стран ЕС и государств, в которых активно проводится вакцинация.

Теохарис отметил, что летом Греция будет готова принять туристов с прививками, антителами или отрицательным тестом. При этом 2021 году будет использоваться экспресс-тест, сокращающий время карантина до 24 часов.

При этом на гостей страны распространяются все санитарные правила, которые действуют для местных жителей.

"С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм", — подчеркнул он.

В 2020 году, по его словам, страну посетили больше 6 млн человек.