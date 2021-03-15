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Власти Вьетнама рассказали, когда смогут принять туристов

Мира Маркина
9 часов назад
Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для вакцинированных туристов. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным вьетнамских СМИ, Национальная администрация туризма (VNAT) совместно с отраслевыми объединениями разрабатывает программу по приему вакцинированных международных путешественников.
Председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо заявил, что у страны есть "благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала".
Специалисты VTA убеждены, что Вьетнам не должен отставать от других стран, которые в скором времени признают "паспорта вакцины" и начнут принимать путешественников.
Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года, однако границы страны остаются закрытыми для российских туристов с марта 2020 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Греция хочет открыть границы для россиян.
Заграница,Вьетнам,
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