Власти Вьетнама рассказали, когда смогут принять туристов

Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для вакцинированных туристов. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным вьетнамских СМИ, Национальная администрация туризма (VNAT) совместно с отраслевыми объединениями разрабатывает программу по приему вакцинированных международных путешественников.

Председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо заявил, что у страны есть "благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала".

Специалисты VTA убеждены, что Вьетнам не должен отставать от других стран, которые в скором времени признают "паспорта вакцины" и начнут принимать путешественников.