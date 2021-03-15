Фен и другие вещи, которые не нужно везти в Турцию

Россиянка отправилась в Турцию и рассказала, какие вещи не нужно брать с собой, если вы останавливаетесь в отеле "все включено". Список бесполезных предметов туристка озвучила в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Прежде всего путешественница посоветовала оставить дома фен, поскольку во всех номерах даже трехзвездочных гостиниц можно найти этот прибор.

Кроме того, блогер не рекомендовала привозить с собой утюг:

"В отелях Турции его редко встретишь в номере. Но зачастую утюг можно опять-таки попросить на ресепшн (это бесплатно). Я бы посоветовала взять одежду из немнущихся тканей".

Девушка также заверила, что нет необходимости везти с собой средства гигиены вроде гелей для душа и шампуней:

"Это обязательно будет в вашем отеле (если вы, конечно, не выбрали очень уж эконом-вариант). Раньше я переживала, что на мои длинные волосы шампуня не хватит. В итоге зря таскала с собой лишний груз".