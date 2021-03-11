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Что известно об изменении правил въезда в Турцию 

Даня Виттиг 4 часа назад
Российская авиакомпания Royal Flight сообщила об изменении правил въезда в страну. Сотрудники сослались на Министерство здравоохранения Турции. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России.
По данным перевозчика, Минздрав Турции обязал всех туристов заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну. В аэропорту пассажиры могут предъявить документ в распечатанном виде или сохранить его в электронном формате на свой телефон или планшет.
Однако официальных заявлений об изменении правил въезда в Турцию от других авиаперевозчиков или национальных СМИ пока не было.
Тем не менее, Royal Flight ввели изменения в правилах для туристов с 15 марта.
Ранее "Рамблер" сообщал, как турки обманывают женщин в отелях.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ
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