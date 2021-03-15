Ещё
Далее:
Читайте также:

В Италии появятся «бесковидные» поезда на популярных у туристов маршрутах 

Мира Маркина 13 часов назад
В Италии появятся «бесковидные» поезда
Фото: depositphotos.com
В апреле между Римом и Миланом итальянские власти запустят "бесковидные" поезда. Об этом сообщает CNN.
По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, что проверить пассажиров на COVID-19 перед посадкой в вагон. Путешественники должны будут прибыть на вокзал не менее, чем за час до отправления поезда, чтобы успеть сдать анализ.
Железнодорожный оператор сотрудничает с международным обществом Красного Креста, которое организует на 11 вокзалах маршрута "зеленые зоны" для проведения тестов на коронавирус.
Баттисти отметил, что в будущем планируется использовать такую схему поездок на других популярных направлениях, чтобы путешественники могли посетить Венецию или Флоренцию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Италия вводит жесткий карантин на Пасху.
Видео дня. Невероятные места, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница , Международный комитет Красного Креста
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Сочи вновь запечатлели гигантские очереди на подъемник
00:12
В Сочи вновь запечатлели гигантские очереди на подъемник
Новости путешествий
Песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
00:16
Песчаная буря накрыла страны Азии и Персидского залива
Новости путешествий
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
00:13
Туристы устроили вечеринку на яхте и оскорбили жителей Бали
Новости путешествий
Почему гавайский остров закрыт для посещения более 100 лет
14:25
Почему гавайский остров закрыт для посещения более 100 лет
Заграница
Город мрака и остров во мгле: места с самым экстремальным климатом
14:07
Город мрака и остров во мгле: места с самым экстремальным климатом
Заграница
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
11:28
Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего
Заграница
Места, где людям платят за проживание в них
10:03
Места, где людям платят за проживание в них
Заграница
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение