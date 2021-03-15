В Италии появятся «бесковидные» поезда

В апреле между Римом и Миланом итальянские власти запустят "бесковидные" поезда. Об этом сообщает CNN.

По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, что проверить пассажиров на COVID-19 перед посадкой в вагон. Путешественники должны будут прибыть на вокзал не менее, чем за час до отправления поезда, чтобы успеть сдать анализ.

Железнодорожный оператор сотрудничает с международным обществом Красного Креста , которое организует на 11 вокзалах маршрута "зеленые зоны" для проведения тестов на коронавирус.

Баттисти отметил, что в будущем планируется использовать такую схему поездок на других популярных направлениях, чтобы путешественники могли посетить Венецию или Флоренцию.