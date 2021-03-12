Италия вводит жесткий карантин на Пасху 

В Италии решили ввести жесткий карантин на период выходных с 3 по 5 апреля. В стране в эти дни будут действовать ограничения, соответствующие "правилам красной зоны". Будет действовать запрет на передвижение без высокой необходимости даже внутри населенных пунктов,

Цветовое разделение регионов действует в Италии с ноября. В "красных" и "оранжевых" зонах закрыты музеи и объекты общественного питания, кафе и рестораны работают только навынос или по доставке на дом.