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Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Из-за распространения коронавируса многие страны закрыли свои границы, и теперь остается только гадать, сколько будут стоить поездки за рубеж после открытия границ. Во многих открытых странах отельеры и авиаперевозчики сильно подняли цены, из-за чего многие все еще не имеют возможности выехать за границу.
Однако существуют непопулярные для путешествий страны, поездка в которые обходится всегда дешево. Осталось только дождаться момента, когда они будут пускать туристов. Смотрите видео и предавайтесь мечтам о предстоящем недорогом отпуске, который состоится после открытия границ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей.
Заграница , Видео
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