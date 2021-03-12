Страны, куда путешествие обойдется дешевле всего 

Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Из-за распространения коронавируса многие страны закрыли свои границы, и теперь остается только гадать, сколько будут стоить поездки за рубеж после открытия границ. Во многих открытых странах отельеры и авиаперевозчики сильно подняли цены, из-за чего многие все еще не имеют возможности выехать за границу.

Однако существуют непопулярные для путешествий страны, поездка в которые обходится всегда дешево. Осталось только дождаться момента, когда они будут пускать туристов. Смотрите видео и предавайтесь мечтам о предстоящем недорогом отпуске, который состоится после открытия границ.