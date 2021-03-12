Ещё
Далее:
Читайте также:

Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей 

Даня Виттиг 2 часа назад
Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей
Фото: depositphotos.com
Туристка попалась на мошенников при бронировании путешествия и рассказала о новой схеме обмана. Об этом сообщает Ura.ru.
Мошенники создали поддельную страницу в интернете, похожую на сайт booking.com, и списывали деньги со счетов пользователей.
На уловку попалась девушка Яна из Перми, которая хотела забронировать квартиру перед поездкой в Москву. После брони на сайте девушке перезвонил мужчина и представился собственником жилья.
Когда пришло время оплаты, девушка получила сообщение со ссылкой для подтверждения брони. Затем ей предложили оплатить проживание, но адрес сайта был изменен — вместо booking.com было указано booking-m.com.
Девушка не заметила подмены и потеряла 14 280 рублей. Мужчина сказал, что денег не получил и пермячка попалась на уловку во второй раз.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила».

Узнав о случившемся, журналисты направили запрос в пресс-службы МВД России и booking.com с просьбой разъяснить, как данные о клиентах системы бронирования попали к мошенникам.
Ранее "Рамблер" сообщал, как абхазы обманывают туристов.
Видео дня. Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Комментарии 2
Новости путешествий , МВД , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Места, где людям платят за проживание в них
10:03
Места, где людям платят за проживание в них
Заграница
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение