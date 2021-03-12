Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей 

Туристка попалась на мошенников при бронировании путешествия и рассказала о новой схеме обмана. Об этом сообщает Ura.ru.

Мошенники создали поддельную страницу в интернете, похожую на сайт booking.com, и списывали деньги со счетов пользователей.

На уловку попалась девушка Яна из Перми, которая хотела забронировать квартиру перед поездкой в Москву. После брони на сайте девушке перезвонил мужчина и представился собственником жилья.

Когда пришло время оплаты, девушка получила сообщение со ссылкой для подтверждения брони. Затем ей предложили оплатить проживание, но адрес сайта был изменен — вместо booking.com было указано booking-m.com.

Девушка не заметила подмены и потеряла 14 280 рублей. Мужчина сказал, что денег не получил и пермячка попалась на уловку во второй раз.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила».