Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл 

На туристов на горнолыжном курорте Предял в Румынии чуть не напал дикий медведь. Так, медведь вышел из леса на склон лыжной трассы и стал медленно приближаться к туристам. Лыжник пытался отпугнуть его криками, но медведь продолжал направляться в сторону людей.

Когда медведь подошел близко к людям, мужчина решился его отвлечь и начал двигаться вниз по склону, уводя за собой хищника. Пока продолжалась "погоня" мужчина успевал снимать все на камеру и кричать людям, чтобы они уходили.

Однако через некоторое время уставший медведь потерял к лыжнику интерес и скрылся в лесу. Таким образом мужчина спас туристов от нападения дикого медведя.