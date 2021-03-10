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Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл 

Диана Товсепова 6 часов назад
На туристов на горнолыжном курорте Предял в Румынии чуть не напал дикий медведь. Так, медведь вышел из леса на склон лыжной трассы и стал медленно приближаться к туристам. Лыжник пытался отпугнуть его криками, но медведь продолжал направляться в сторону людей.
Когда медведь подошел близко к людям, мужчина решился его отвлечь и начал двигаться вниз по склону, уводя за собой хищника. Пока продолжалась "погоня" мужчина успевал снимать все на камеру и кричать людям, чтобы они уходили.
Однако через некоторое время уставший медведь потерял к лыжнику интерес и скрылся в лесу. Таким образом мужчина спас туристов от нападения дикого медведя.
Ранее "Рамюлер" сообщал, как пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе.
Заграница , Видео
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