Самые опасные места в мире, где нельзя плавать 

Путешественники не упускают возможности залезть в какой-нибудь водоем, искупаться на диком пляже или в голубом озере. Однако не во всех местах стоит это делать, даже если они невероятно красивые. Ценой может оказаться собственная жизнь.

Королевская ванна смерти, Голубая дыра, Кипящая река, — это не места действий фантастических фильмов, а существующие в реальности места. По одним названиям становится понятно, что купаться в таких водоемах опасно. Смотрите видео, чтобы узнать, почему.