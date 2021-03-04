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Самые опасные места в мире, где нельзя плавать 

Анна Арсеньева 1 час назад
Путешественники не упускают возможности залезть в какой-нибудь водоем, искупаться на диком пляже или в голубом озере. Однако не во всех местах стоит это делать, даже если они невероятно красивые. Ценой может оказаться собственная жизнь.
Королевская ванна смерти, Голубая дыра, Кипящая река, — это не места действий фантастических фильмов, а существующие в реальности места. По одним названиям становится понятно, что купаться в таких водоемах опасно. Смотрите видео, чтобы узнать, почему.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит на самом густонаселенном острове в мире.
Заграница , Видео
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