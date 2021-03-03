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Что происходит на самом густонаселенном острове в мире 

Елизавета Назарова 1 час назад
Искусственный остров Санта-Крус, расположенный в архипелаге Сан-Бернардо в Карибском море, считается самым густонаселенным островом в мире. Он входит в состав Колумбии и на нем проживает 900 человек, согласно данным 2019 года. При этом остров имеет площадь около 0,01 квадратных километров.
История создания острова очень романтична. Согласно легенде, он был построен моряками, которые решили заночевать на коралловом рифе. Им понравилась природа, климат и то, что там нет насекомых. Поэтому постепенно они создавали этот остров из камней, кораллов и мусора.
Смотрите видео и узнаете, как живут люди на самом густонаселенном острове в мире.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса приняла необычную позу и удивила пользователей Сети.
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