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Самые большие волны, снятые на видео 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Многие люди, живущие в крупных городах, мечтают о домике на берегу моря или океана. Однако это может быть опасно из-за стихии. Вода считается самой разрушительной, так как она имеет большой вес и силу из-за ветра.
Наверняка вы не раз видели новости о том, что цунами в различных прибрежных городах уничтожает целые города. Большие волны действительно опасны и для тех, кто на берегу. Пока что нет действенных способов уберечься от стихии, кроме предупреждений сейсмологов. Однако они предсказывают природные катаклизмы не всегда.
Смотрите видео и узнаете о том, какого размера волны считаются самыми большими.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал об обеде в придорожной столовой в Сочи.
Заграница , Видео
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