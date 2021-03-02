Самые большие волны, снятые на видео 

Многие люди, живущие в крупных городах, мечтают о домике на берегу моря или океана. Однако это может быть опасно из-за стихии. Вода считается самой разрушительной, так как она имеет большой вес и силу из-за ветра.

Наверняка вы не раз видели новости о том, что цунами в различных прибрежных городах уничтожает целые города. Большие волны действительно опасны и для тех, кто на берегу. Пока что нет действенных способов уберечься от стихии, кроме предупреждений сейсмологов. Однако они предсказывают природные катаклизмы не всегда.

Смотрите видео и узнаете о том, какого размера волны считаются самыми большими.