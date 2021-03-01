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Турецкий город Ассос закроют на 500 дней из-за опасности для туристов 

Мира Маркина 8 часов назад
Турецкий город Ассос закроют на 500 дней из-за опасности для туристов
Фото: depositphotos.com
Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале закроют на 500 дней на ремонтные работы. Древняя инфраструктура поселения начала представлять опасность для туристов. Об этом сообщает NTV.
Основная проблема заключается в крупных нависающих над территорией населенного пункта скалах, которые начали обрушаться, периодически образуя полноценные камнепады. Вдобавок к этому ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.
До окончания работ, которые предполагается осуществить примерно за полтора года, как минимум 19 объектов туристической инфраструктуры в древнем городе будут закрыты, в числе которых отели, хостелы, кафе, рестораны, а также чайный сад и магазин мороженого.
Проект обеспечения безопасности в Ассосе разработан в октябре 2020 года местными властями совместно с AFAD (Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и операторами туристических объектов. Соответствующий план по предотвращению обрушения скал и камнепадов был также одобрен региональным советом по сохранению культурного наследия.
Согласно проекту, опасные скалы будут разбиты и удалены из "стратегических мест", где их падение может угрожать туристической инфраструктуре.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам объявили о нехватке мест в самолете из Турции и оставили в аэропорту.
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