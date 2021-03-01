Турецкий город Ассос закроют на 500 дней из-за опасности для туристов 

Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале закроют на 500 дней на ремонтные работы. Древняя инфраструктура поселения начала представлять опасность для туристов. Об этом сообщает NTV.

Основная проблема заключается в крупных нависающих над территорией населенного пункта скалах, которые начали обрушаться, периодически образуя полноценные камнепады. Вдобавок к этому ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.

До окончания работ, которые предполагается осуществить примерно за полтора года, как минимум 19 объектов туристической инфраструктуры в древнем городе будут закрыты, в числе которых отели, хостелы, кафе, рестораны, а также чайный сад и магазин мороженого.

Проект обеспечения безопасности в Ассосе разработан в октябре 2020 года местными властями совместно с AFAD (Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и операторами туристических объектов. Соответствующий план по предотвращению обрушения скал и камнепадов был также одобрен региональным советом по сохранению культурного наследия.

Согласно проекту, опасные скалы будут разбиты и удалены из "стратегических мест", где их падение может угрожать туристической инфраструктуре.