Почему на побережье Чили нет пляжных курортов 

Чили — страна очень интересная, но среди путешественников, предпочитающих пляжный отдых, совсем не популярная. Дело в том, что несмотря на то, что береговая линия страны омывается Тихим океаном, пляжных курортов здесь нет. Местные смельчаки, правда, порой отваживаются окунуться в чилийские воды, но туристы точно не отважатся на этот шаг. О том, почему страна, имеющая выход к океану, не входит в число тех, что славятся пляжными курортами, вы узнаете, посмотрев видео.