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Почему на побережье Чили нет пляжных курортов 

Александра Нечаева 3 часа назад
Чили — страна очень интересная, но среди путешественников, предпочитающих пляжный отдых, совсем не популярная. Дело в том, что несмотря на то, что береговая линия страны омывается Тихим океаном, пляжных курортов здесь нет. Местные смельчаки, правда, порой отваживаются окунуться в чилийские воды, но туристы точно не отважатся на этот шаг. О том, почему страна, имеющая выход к океану, не входит в число тех, что славятся пляжными курортами, вы узнаете, посмотрев видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов.
Заграница , Видео
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