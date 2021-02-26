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Какие страны уже открыли границы для россиян 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Постепенно во многих городах начинают снимать коронавирусные ограничения. Начинают работать кафе, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры. В зависимости от количества случаев на душу населения и общей обстановки, государства принимают решение об открытии границ и восстановлении авиасообщения.
Летом россиянам начали открываться некоторые страны, куда можно было поехать на каникулы. Ближе к зиме начали открываться и другие государства, где тепло даже в январе. Сейчас еженедельно появляются сообщения о том, что определенная страна готова пускать туристов из России. При этом, нюансы в виде отрицательных тестов все равно существуют, но это не так страшно и сложно сделать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом.
Заграница , Видео
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