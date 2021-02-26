Какие страны уже открыли границы для россиян 

Постепенно во многих городах начинают снимать коронавирусные ограничения. Начинают работать кафе, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры. В зависимости от количества случаев на душу населения и общей обстановки, государства принимают решение об открытии границ и восстановлении авиасообщения.

Летом россиянам начали открываться некоторые страны, куда можно было поехать на каникулы. Ближе к зиме начали открываться и другие государства, где тепло даже в январе. Сейчас еженедельно появляются сообщения о том, что определенная страна готова пускать туристов из России. При этом, нюансы в виде отрицательных тестов все равно существуют, но это не так страшно и сложно сделать.