Турист застрял один посреди пустыни и выжил

Много лет назад на весь мир прозвучала громкая история спасения французского электрика Эмиля Лерея. В 1993 году мужчина поехал в большое автопутешествие по западной части Северной Африки. Его маршрут пролегал Марокко через Сахару. Посреди пустыни его автомобиль Citroen неожиданно сломался.

С собой у француза была вода и немного продуктов, однако запасов хватило бы всего лишь на десять дней. Тогда Эмиль Лерей придумал необычный способ вернуться. Смотрите видео, чтобы узнать, как путешественнику удалось спастись.