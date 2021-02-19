Почему туристам нельзя оголять пупок на Занзибаре 

Как и на любом пляжном курорте, на Занзибаре туристы привыкли ходить по улицам в том же, в чем и по пляжу: в шортах и купальниках. Однако, согласно местным законам, это запрещено. Например, на острове нельзя оголять пупок. Подробнее — в материале "Рамблера".

Кто против

Большинство людей в Танзании (около 50%) исповедуют ислам. По данным Консульского департамента МИД России, на Занзибаре 99% жителей — это мусульмане. Местным не нравится, когда туристы разгуливают по острову практически без одежды. Впрочем, этим недовольны и жители большинства курортов. Например, в России такие отдыхающие тоже очень злят жителей Сочи.

Что за закон

Чтобы бороться с полуголыми путешественниками, игнорирующими ценности местной культуры, еще в 2015 году правительство Танзании утвердило специальные правила. Согласно им, туристам запрещено выходить за пределы отелей и пляжей в купальниках, очень коротких шортах, платьях и юбках, которые не прикрывают коленей, а также топах и майках, которые не прикрывают пупка. Мужчинам нельзя появляться в общественных местах с голым торсом.

В середине февраля местные власти заявили, что из-за наплыва туристов ситуация ухудшилась. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, отдыхающих попросили не "ходить по улицам в нижнем белье", соблюдать нормы приличия и не нарушать установленные на острове правила.

Хочу и хожу. Что будет

На данный момент с отдыхающими ведется только разъяснительная работа. Министерство туризма обратилось к представителям туристической отрасли с просьбой проводить беседы с отдыхающими. Однако правительство планирует ужесточить наказание за нарушения. Путешественникам грозит штраф от 700 долларов до пяти тысяч долларов и даже тюрьма.