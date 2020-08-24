В сообществе «Типичный Сочи» в «ВКонтакте» появилось фото, которое взбудоражило подписчиков. На снимке запечатлена семья полуобнаженных туристов.
Кадр сделан местным жителем в торговом центре курортного города. Видно, мужчина с женщиной и ребенком стоят возле кассы в магазине бытовой техники. При этом на мальчике из одежды только плавки, а на его матери — трусы от купальника и футболка.
Под фото тут же появились критики, которые стали гневно высказываться в адрес туристов. По мнению многих, такое поведение неприемлемо и является оскорбительным.
«Для купальника есть специальные места — пляж и бассейн и не более того. Поведение такое — признак высшей невоспитанности», — негодует пользователь Сети.
«Для меня в принципе непонятно такое хождение. У людей нет комплексов и принципов! Так-то это их дело, но меня такие личности бесят!», — возмутился фолловер.
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