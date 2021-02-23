Чем шокирует туристов Африка

Пандемия не мешает российским туристам путешествовать. При этом многие не боятся летать в Африку, тем более, что остров Занзибар в Танзании радушно принимает отдыхающих со всего мира.

Однако то, что происходит в Африке зачастую шокирует большинство людей. Так, люди там до сих пор лечатся колдовством и охотятся луком и стрелами. Смотрите видео, чтобы понять, чем Африка так удивляет путешественников со всего мира.