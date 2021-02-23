Чем шокирует туристов Африка

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Чем удивляет туристов Африка 

Диана Товсепова 8 часов назад
Пандемия не мешает российским туристам путешествовать. При этом многие не боятся летать в Африку, тем более, что остров Занзибар в Танзании радушно принимает отдыхающих со всего мира.
Однако то, что происходит в Африке зачастую шокирует большинство людей. Так, люди там до сих пор лечатся колдовством и охотятся луком и стрелами. Смотрите видео, чтобы понять, чем Африка так удивляет путешественников со всего мира.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие тайные места скрывают мировые достопримечательности.
Заграница , Видео
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