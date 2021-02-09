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Что происходит внутри самого большого города-призрака 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Город Канбаши расположен в самой густонаселенной стране, Китае, но он остается одним из немногих городов-призраков, где никто не живет. Приехав в Канбаши, вы можете увидеть отстроенные жилые дома, торговые центры и музеи. С первого взгляда он выглядит так, как будто все жители города сидят дома, но там на самом деле никто не живет.
Улицы Канбаши и дома постоянно пустуют. На дорогах можно встретить людей в оранжевых куртках, которые занимаются уборкой мусора.
Город образовали в 2016 году, и с тех пор там не поселился ни один человек. Смотрите видео и узнайте, почему это произошло.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский пилот запечатлел редкое явление в небе.
Заграница , Видео
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