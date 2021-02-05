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Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Отель Рюген расположен в столице Северной Кореи, Пхеньяне, и является высочайшим зданием в городе и во всей КНДР. Она была построена в 1999 году. Предполагалось, что здание будет седьмым по счету среди самых высоких в мире.
В башне 105 этажей, а ее высота составляет 330 метров. Однако сейчас ей присвоено звание самого высокого пустующего здания в мире. В пейзаже города она выглядит очень красиво, а внутри там остаются голые стены. Дело в том, что с 1999 года здание так и не было введено в эксплуатацию, и пока этого делать не планируется.
Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон.
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