Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен 

Отель Рюген расположен в столице Северной Кореи, Пхеньяне, и является высочайшим зданием в городе и во всей КНДР. Она была построена в 1999 году. Предполагалось, что здание будет седьмым по счету среди самых высоких в мире.

В башне 105 этажей, а ее высота составляет 330 метров. Однако сейчас ей присвоено звание самого высокого пустующего здания в мире. В пейзаже города она выглядит очень красиво, а внутри там остаются голые стены. Дело в том, что с 1999 года здание так и не было введено в эксплуатацию, и пока этого делать не планируется.