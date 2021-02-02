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Как выглядят самые страшные и необычные мосты 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Мы привыкли пользоваться мостами для того, чтобы пересекать реку, ущелье или другие дороги. Большинство мостов в мире безопасны и сделаны для удобства человека, но существуют и те места, где лучше не находиться людям со страхом высоты.
В некоторых городах мосты считаются достопримечательностью, но не из-за красоты или скульптур, а из-за того, что поднимаясь туда, у человека захватывает дух.
Смотрите видео и узнайте, в каких странах находятся самые страдные и необычные мосты для любителей пощекотать нервы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдены неприятные отличия россиян от иностранцев на отдыхе.
Заграница , Видео
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