Как выглядят самые страшные и необычные мосты 

Мы привыкли пользоваться мостами для того, чтобы пересекать реку, ущелье или другие дороги. Большинство мостов в мире безопасны и сделаны для удобства человека, но существуют и те места, где лучше не находиться людям со страхом высоты.

В некоторых городах мосты считаются достопримечательностью, но не из-за красоты или скульптур, а из-за того, что поднимаясь туда, у человека захватывает дух.

Смотрите видео и узнайте, в каких странах находятся самые страдные и необычные мосты для любителей пощекотать нервы.