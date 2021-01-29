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Самые большие воронки в мире 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Провалы в грунте могут появиться в любом месте мира. Они называются карстовыми воронками и образуются из-за движения почвы в горных породах, растворимых в воде. Некоторые из них достигают размера не больше метра, а некоторые уходят глубоко-глубоко под землю.
Карстовые воронки есть в Гватемале, Луизиане, на Ямале. В России тоже есть подобные природные провалы земли. Например, в Якутии и в Березниках. Их вид завораживает и пугает. Смотрите видео, чтобы увидеть восемь мест, где образовались самые большие воронки в мире.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что туристка засняла "кисель" из медуз в зимнем Крыму.
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