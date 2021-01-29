Провалы в грунте могут появиться в любом месте мира. Они называются карстовыми воронками и образуются из-за движения почвы в горных породах, растворимых в воде. Некоторые из них достигают размера не больше метра, а некоторые уходят глубоко-глубоко под землю.

Карстовые воронки есть в Гватемале, Луизиане, на Ямале. В России тоже есть подобные природные провалы земли. Например, в Якутии и в Березниках. Их вид завораживает и пугает. Смотрите видео, чтобы увидеть восемь мест, где образовались самые большие воронки в мире.