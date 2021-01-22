«Сколько заплатишь, столько получишь»: турист описал отдых на Занзибаре 

Россиянин провел отпуск на Занзибаре и описал отдых на острове фразой «сколько заплатишь, столько и получишь». Своим опытом он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».

Турист посетил страну дважды и каждый раз останавливался в разных гостиницах.

Сначала он выбрал дорогой отель и остался доволен предоставленными услугами. В территорию входил хороший пляж и много зелени, он также отметил «отличное питание» и быструю скорость интернета на ресепшене.

Среди неудобств автор рассказа перечислил отсутствие жизни около отеля, малое количество света в номере и плохое освещение территории.

Затем путешественник решил выбрать дешевый отель, тем самым сэкономив около 60 тысяч рублей. По его словам, это сильно сказалось на качестве отдыха: номер был старым, интернета не было, еда была не очень вкусной.