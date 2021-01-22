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«Сколько заплатишь, столько получишь»: турист описал отдых на Занзибаре 

Даня Виттиг 2 часа назад
«Сколько заплатишь, столько получишь»: турист описал отдых на Занзибаре
Фото: depositphotos.com
Россиянин провел отпуск на Занзибаре и описал отдых на острове фразой «сколько заплатишь, столько и получишь». Своим опытом он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».
Турист посетил страну дважды и каждый раз останавливался в разных гостиницах.
Сначала он выбрал дорогой отель и остался доволен предоставленными услугами. В территорию входил хороший пляж и много зелени, он также отметил «отличное питание» и быструю скорость интернета на ресепшене.
Среди неудобств автор рассказа перечислил отсутствие жизни около отеля, малое количество света в номере и плохое освещение территории.
Затем путешественник решил выбрать дешевый отель, тем самым сэкономив около 60 тысяч рублей. По его словам, это сильно сказалось на качестве отдыха: номер был старым, интернета не было, еда была не очень вкусной.
Ранее "Рамблер" сообщал, турист сравнил Занзибар с Анапой.
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