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Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой 

Даня Виттиг 1 час назад
Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой
Фото: depositphotos.com
Российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии. Своими впечатлениями он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам Дмитрия, он был в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением.

«Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали».

Зато Дмитрий порекомендовал посетить «Пещеру желаний», а также местный рыбный рынок.

«С самого утра туда съезжаются местные жители, чтобы закупить рыбу для своих магазинчиков и ресторанов или просто на обед для семьи. Рыбаки привозят туда улов, а после устраивается аукцион. Никаких упаковок нет, стейки тунца просто нанизывают на веревки, как ожерелье».

Вдобавок путешественник предостерег тех, кто собирается отправиться на снорклинг с экскурсией на остров Мнемба.
«В открытом океане наш корабль кидало во все стороны, водой окатывало с ног до головы, а корабль трещал. Техника безопасности хромает, жилеты только на половине пассажиров. После каждой волны я думал, что мы перевернемся».
Поэтому, если вы собираетесь плавать или нырять, заходите только в спокойное море.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ростуризм хочет возвращать деньги за путешествия по России.
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Новости путешествий , Ростуризм
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