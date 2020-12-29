Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой 

Российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии. Своими впечатлениями он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, по словам Дмитрия, он был в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением.

«Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали».

Зато Дмитрий порекомендовал посетить «Пещеру желаний», а также местный рыбный рынок.

«С самого утра туда съезжаются местные жители, чтобы закупить рыбу для своих магазинчиков и ресторанов или просто на обед для семьи. Рыбаки привозят туда улов, а после устраивается аукцион. Никаких упаковок нет, стейки тунца просто нанизывают на веревки, как ожерелье».

Вдобавок путешественник предостерег тех, кто собирается отправиться на снорклинг с экскурсией на остров Мнемба.

«В открытом океане наш корабль кидало во все стороны, водой окатывало с ног до головы, а корабль трещал. Техника безопасности хромает, жилеты только на половине пассажиров. После каждой волны я думал, что мы перевернемся».

Поэтому, если вы собираетесь плавать или нырять, заходите только в спокойное море.