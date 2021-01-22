Древние места, которые были открыты недавно 

Большинство памятников древней архитектуры известны людям. Туда проводят экскурсии, там продают сувениры, а некоторые из них и вовсе являются достоянием страны. Однако люди знают не обо всех дарах древнего мира. На самом деле, в мире еще существуют места, которые исследователи только открывают.

Археология не стоит на месте, и ученые проводят раскопки в местах, где могут быть новые артефакты и даже целые комплексы. Дело в том, что многие памятники и реликвии оказались закопаны под землей или остались под водой.

Смотрите видео и узнайте, какие последние открытия были сделаны в области археологии.