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Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии 

Анна Арсеньева 1 час назад
Индия — страна контрастов. Все, кто побывал там, возвращаются впечатленными. Сверкающие современные города и бедные деревни, яркая одежда жителей и обилие мусора на улицах.
Кроме этих противоречий, путешественников удивляют обычаи и ритуалы местных. Индийская культура является одной из древнейших на земле. Некоторые из многолетних традиций, которые сохранились и до сих пор, действительно, ужасают приехавших из других стран туристов.
Смотрите видео, чтобы узнать, зачем в Индии купаются в остатках пищи, делают подношения в виде отрезанных волос, прокалывают кожу и осыпают себя пеплом после кремации.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит внутри самого густонаселенного города.
Заграница , Видео
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