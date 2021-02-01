Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии 

Индия — страна контрастов. Все, кто побывал там, возвращаются впечатленными. Сверкающие современные города и бедные деревни, яркая одежда жителей и обилие мусора на улицах.

Кроме этих противоречий, путешественников удивляют обычаи и ритуалы местных. Индийская культура является одной из древнейших на земле. Некоторые из многолетних традиций, которые сохранились и до сих пор, действительно, ужасают приехавших из других стран туристов.

Смотрите видео, чтобы узнать, зачем в Индии купаются в остатках пищи, делают подношения в виде отрезанных волос, прокалывают кожу и осыпают себя пеплом после кремации.