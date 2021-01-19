Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Что происходило внутри самого густонаселенного города-крепости 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Коулун был считался самым густонаселенным городом в мире. Изначально он был городом-крепостью, а потом начал расти ввысь. Когда в 1898 году территории Гонконга передавали Великобритании на 99 лет, Коулун стал анклавом.
Во время Второй мировой войны население города значительно возросло после японской оккупации Гонконга. Уже после войны город контролировали тайные преступные сообщества, из-за чего в Коулуне процветали азартные игры и продажа запрещенных веществ. Так, к началу 90-х годов плотность населения там достигла два миллиона человек на квадратный километр.
Сейчас на месте этого города построен парк. В 1897 году правительство Гонконга объявило о планах по сносу. Процесс расселения людей, живущих там, затянулся, а в 1994 году завершился снос города-крепости.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян.
Заграница , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение