Что происходило внутри самого густонаселенного города

Коулун был считался самым густонаселенным городом в мире. Изначально он был городом-крепостью, а потом начал расти ввысь. Когда в 1898 году территории Гонконга передавали Великобритании на 99 лет, Коулун стал анклавом.

Во время Второй мировой войны население города значительно возросло после японской оккупации Гонконга. Уже после войны город контролировали тайные преступные сообщества, из-за чего в Коулуне процветали азартные игры и продажа запрещенных веществ. Так, к началу 90-х годов плотность населения там достигла два миллиона человек на квадратный километр.

Сейчас на месте этого города построен парк. В 1897 году правительство Гонконга объявило о планах по сносу. Процесс расселения людей, живущих там, затянулся, а в 1994 году завершился снос города-крепости.