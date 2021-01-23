Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит 

Пандемия перевернула весь туристический бизнес и новогодние праздники в Европе или Азии стали для россиян непозволительной роскошью.

Весь "доступный" мир сократился до нескольких стран, куда "выпускают" российских граждан. Однако открытые направления оказались не самыми простыми. Так, например, россияне могут отправиться на отдых в Арабские Эмираты, Танзанию и на Мальдивы. И никакой больше Праги, Рима или Таиланда.

Но оказалось, что экзотичность открытых направлений россиян не пугают. Ежедневно из РФ вылетают полные самолеты туристов на Занзибар, Мальдивы и, конечно, в Дубай. Смотрите видео, чтобы понять, что там сейчас происходит.