Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен 

Жилой комплекс Burj Al Babas расположен недалеко от турецкого города Мудурну. Его строительство началось в 2014 году. Проект предусматривал небольшой город со всей инфраструктурой, а дома планировали сделать в виде небольших замков.

Предполагалось, что Burj Al Babas будет городом для миллионеров, так как не все смогли бы позволить себе жилье в этом городе, но сейчас замки пустуют, а само место похоже на декорации ужастика про принцесс.

Смотрите видео и узнаете, почему элитный дорогой поселок для миллионеров оказался заброшенным.