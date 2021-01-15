Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Жилой комплекс Burj Al Babas расположен недалеко от турецкого города Мудурну. Его строительство началось в 2014 году. Проект предусматривал небольшой город со всей инфраструктурой, а дома планировали сделать в виде небольших замков.
Предполагалось, что Burj Al Babas будет городом для миллионеров, так как не все смогли бы позволить себе жилье в этом городе, но сейчас замки пустуют, а само место похоже на декорации ужастика про принцесс.
Смотрите видео и узнаете, почему элитный дорогой поселок для миллионеров оказался заброшенным.
Ранее "Рамблер" рассказывал об островах, которые никто не хочет покупать за копейки.
Заграница , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение