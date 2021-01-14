Острова, которые никто не хочет покупать за копейки 

Песчаные пляжи, голубая вода и ни единой души вокруг. Кто бы не хотел владеть собственным островов где-нибудь посреди океана вдали от материка?

Однако есть острова, которые отдают практически даром. Один из таких находится в Шотландии. Его стоимость — около 500 фунтов (примерно 50 тысяч рублей). Но даже за такие деньги никто не решается на его покупку. Похожая ситуация с островами Окуносима в Японии, Форт Кэрролл в США и другими.

Смотрите видео, чтобы узнать почему они никому не нужны даже за бесценок.