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Венеция и другие места, которые скоро исчезнут 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Экологи давно предупреждают людей, что некоторые места могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления. Таяние льдов повышает уровень воды в мировом океане, из-за чего города, близкие к воде, окажутся затопленными.
Однако не только вода угрожает популярным туристическим местам. Сами путешественники, которые хотят почувствовать единение с дикой природой, разрушают экосистему и вторгаются в жизнь животных и насекомых. Природа страдает из-за вырубки лесов, мусора и загрязнения. Многие виды животных погибают от рук человека, из-за чего рушится пищевая цепочка.
Смотрите видео и узнайте, какие места нужно посетить в ближайшем будущем, потому что скоро они могут быть стерты с лица Земли.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским.
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