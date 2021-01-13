Венеция и другие места, которые скоро исчезнут 

Экологи давно предупреждают людей, что некоторые места могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления. Таяние льдов повышает уровень воды в мировом океане, из-за чего города, близкие к воде, окажутся затопленными.

Однако не только вода угрожает популярным туристическим местам. Сами путешественники, которые хотят почувствовать единение с дикой природой, разрушают экосистему и вторгаются в жизнь животных и насекомых. Природа страдает из-за вырубки лесов, мусора и загрязнения. Многие виды животных погибают от рук человека, из-за чего рушится пищевая цепочка.

Смотрите видео и узнайте, какие места нужно посетить в ближайшем будущем, потому что скоро они могут быть стерты с лица Земли.