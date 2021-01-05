Путешественники из России рассказали, открытия каких направлений с нетерпением ожидают, сообщает Aviasales.
Специалисты провели опрос среди почти 6000 пользователей и составили список стран, куда мечтают улететь российские путешественники, сообщает Aviasales.
Так, с нетерпением ожидают туристы из России снятия ограничений в Таиланде, открытия этого направления ждут 24% опрошенных. 20,3% россиян признались, что ждут, когда откроет границы Италия, а 13,6% в числе стран-фаворитов для отдыха назвали Испанию.
11% российских туристов ожидают возможности отправиться в Германию, 8,6% ждут открытия Чехии, 6,6% путешественников хотят вновь посетить Францию и Грецию.
Также в десятку стран, открытия границ которых ждут россияне, вошли Индия (3,6%), Вьетнам (3%) и Индонезия (2,7%).
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиян призвали избегать дальних поездок в праздники.