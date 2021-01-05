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Путешественники из России рассказали, открытия каких направлений с нетерпением ожидают, сообщает Aviasales.

Специалисты провели опрос среди почти 6000 пользователей и составили список стран, куда мечтают улететь российские путешественники, сообщает Aviasales.

Так, с нетерпением ожидают туристы из России снятия ограничений в Таиланде, открытия этого направления ждут 24% опрошенных. 20,3% россиян признались, что ждут, когда откроет границы Италия, а 13,6% в числе стран-фаворитов для отдыха назвали Испанию.

11% российских туристов ожидают возможности отправиться в Германию, 8,6% ждут открытия Чехии, 6,6% путешественников хотят вновь посетить Францию и Грецию.

Также в десятку стран, открытия границ которых ждут россияне, вошли Индия (3,6%), Вьетнам (3%) и Индонезия (2,7%).