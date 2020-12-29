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Что происходит в городе, который горит уже 58 лет 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Город Сентрейлия в штате Пенсильвания напоминает Сайлент-Хилл. Дело в том, что он горит уже на протяжении 58 лет, и его никак не могут потушить. В нем живет всего 10 человек, которые не хотят покидать родную землю.
Когда-то Сентрейлия был обычным провинциальным американским городом, но все изменилось в 1962 году. Пожарным приказали сжечь горы мусора, что они и сделали, но огонь перешел на более глубокие залежи отходов и распространился на шахты. Так, в городке случился подземный пожар, который стало невозможным потушить. Из-за этого население Сентрейлии сократилось в 100 раз, и теперь туда приезжают только туристы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне признались в нелегальных поездках за границу.
Заграница , Видео
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