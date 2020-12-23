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Россиянка предостерегла женщин от «беспощадно щедрых турков» 

Мира Маркина 6 часов назад
Россиянка предостерегла от «беспощадно щедрых турков»
Фото: depositphotos.com
Российская туристка рассказала о "бессмысленной и беспощадной восточной щедрости", поделившись своей историей об отдыхе в Турции на платформе "Яндекс. Дзен".
Инцидент произошел в 2007 году в курортном городе Мармарис, где девушка отдыхала вместе с подругой.
Во время отпуска россиянки познакомились с турком Мустафой, которому на вид было около 50 лет. Мужчина пригласил их отдохнуть на террасе отеля, представившись его владельцем, угостил туристок напитками и провел экскурсию по гостинице якобы для сотрудничества, так как автор поста упомянула, что работает в сфере туризма.

«Под конец нашей "экскурсии" дяденька буквально насильно всучил мне золотую цепочку с подвеской, кожаную куртку с меховым воротником а-ля "меня зовут Анжела" и огромный мешок халвы с лукумом. Мол, в знак нашей чистейшей дружбы, для него это все — пыль и тлен, знак восточного гостеприимства и прочее»,

— иронично объяснила россиянка.
Девушка настойчиво отказывалась от подарков, но Мустафа настоял на своем. После этого турок пригласил ее на "деловой ужин", но она не пришла на встречу.
На утро россиянку разбудили сотрудники отеля, объяснив, что некий мужчина просит вернуть его личные вещи.

«Краем глаза я видела, что дяденька сидит в лобби, но даже смотреть в его сторону не стала. Просто оставила пакеты у стойки, развернулась и пошла обратно в номер»,

— заключила блогер.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристка рассказала, что происходит в Турции во время локдауна.
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