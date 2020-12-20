«Город пустой, по улицам гуляют только туристы»

В Турции в конце ноября ввели строгие ограничения из-за коронавируса. В стране действует комендантский час, а кафе и рестораны работают только на вынос. В новогодние праздники, с 31 декабря по 4 января, местным будет запрещено выходить на улицу. Однако на туристов строгие правила не распространяются: путешественники продолжают летать на курорты, чем очень недовольны жители Турции . Россиянка рассказала, что происходит в стране сейчас. Подробнее — в материале "Рамблера".

Туристка прилетела на три дня в Стамбул, а потом должна была отправиться на отдых в Анталью.

"Город пустой, для местных введен комендантский час, по улицам гуляют только туристы и то не многочисленные […] Истигляль и Таксим — пустынные улицы, кафе и рестораны все на вынос, местные могут находиться только в передах своего района. Субботу и воскресенье закрыто все, абсолютно! Банки, магазины, обменники", — рассказала россиянка на портале "Тонкости туризма".

При ней полицейский остановил местного жителя, чтобы узнать, почему он покинул свой район. При этом отношение к туристам очень лояльное:

"Маски на улице одевать никто не просит, полиция очень вежливо проверяет паспорт, чтобы удостоверится, что вы турист и отпускает, еще даже могут подсказать куда лучше сходить".

Кроме того, россиянка даже смогла поужинать внутри ресторана, несмотря на то, что их работа запрещена:

"В общем, если нельзя, но очень хочется, то получается иногда можно. Но повторюсь, это исключение и только в Султан-Ахмете, так как к туристам более лояльное отношение".

*Орфография и пунктуация автора сохранены.