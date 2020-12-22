Куба будет принимать россиян только с отрицательным ПЦР

С 2021 года Куба будет пускать россиян в страну только после предъявления отрицательного теста на COVID-19. Об этом рассказал советник по туризму посольства республики в Москве Хуан Карлос Эскалона порталу TourDom.ru.

Сообщается, что на Кубе стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация. И было решено с 1 января 2021 года ввести обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих в страну иностранных туристов.

Это требование является дополнением к уже существующей мере: после пересечения границы путешественники должны сдать анализы на коронавирус в аэропорту прибытия.

Однако на сегодняшний день правительство пока не утвердило новое постановление. Но нет сомнений, что с 1 января 2021-го оно будет обязательным для всех иностранцев. Для россиян нововведение начнет действовать только с 15 января.