Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Куба будет принимать россиян только с отрицательным ПЦР-тестом 

Мария Грибова 7 часов назад
Куба будет принимать россиян только с отрицательным ПЦР
Фото: depositphotos.com
С 2021 года Куба будет пускать россиян в страну только после предъявления отрицательного теста на COVID-19. Об этом рассказал советник по туризму посольства республики в Москве Хуан Карлос Эскалона порталу TourDom.ru.
Сообщается, что на Кубе стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация. И было решено с 1 января 2021 года ввести обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих в страну иностранных туристов.
Это требование является дополнением к уже существующей мере: после пересечения границы путешественники должны сдать анализы на коронавирус в аэропорту прибытия.
Однако на сегодняшний день правительство пока не утвердило новое постановление. Но нет сомнений, что с 1 января 2021-го оно будет обязательным для всех иностранцев. Для россиян нововведение начнет действовать только с 15 января.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу.
Видео дня. 10 мест, где не должна существовать жизнь
Заграница , Хуан Карлос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение