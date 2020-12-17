Города, которые могут скоро исчезнуть под водой 

Глобальное потепление — проблема, которая волнует многих. Из-за ухудшения экологической ситуации таяние ледников ускоряется и повышается уровень мирового океана. Ученые бьют тревогу и просят людей жить более осознанной жизнью, чтобы сократить свой экологический след на планете. Многие пророки уже предсказывали, что в ближайшее тысячелетие произойдет всемирный потоп, из-за которого с лица Земли будут стерты некоторые города.

Смотрите видео и узнайте, какие населенные пункты окажутся под угрозой и рискуют быть затоплены первыми.