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Города, которые могут скоро исчезнуть под водой 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Глобальное потепление — проблема, которая волнует многих. Из-за ухудшения экологической ситуации таяние ледников ускоряется и повышается уровень мирового океана. Ученые бьют тревогу и просят людей жить более осознанной жизнью, чтобы сократить свой экологический след на планете. Многие пророки уже предсказывали, что в ближайшее тысячелетие произойдет всемирный потоп, из-за которого с лица Земли будут стерты некоторые города.
Смотрите видео и узнайте, какие населенные пункты окажутся под угрозой и рискуют быть затоплены первыми.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо лучшее место для уединенного отпуска.
Заграница
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