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Десять невероятных домов, которые стоит увидеть 

Полина Алферова 4 часа назад
Нет ничего естественнее, чем мечтать о собственном доме, уютном, просторном и надежном, настоящей крепости, где можно спрятаться от проблем большого мира.
Однако некоторые фантазеры не ограничиваются просто комфортабельным особняком. Они превращают его в настоящий арт-объект, местную достопримечательность, которая, кстати, часто привлекает туристов. В этом видео вы найдете дом-корабль, дерево, самолет и еще несколько чудес современной архитектуры.
Ранее «Рамблер» рассказывал о местах, куда тяжело добраться.
Заграница , Видео
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