Десять невероятных домов, которые стоит увидеть 

Нет ничего естественнее, чем мечтать о собственном доме, уютном, просторном и надежном, настоящей крепости, где можно спрятаться от проблем большого мира.

Однако некоторые фантазеры не ограничиваются просто комфортабельным особняком. Они превращают его в настоящий арт-объект, местную достопримечательность, которая, кстати, часто привлекает туристов. В этом видео вы найдете дом-корабль, дерево, самолет и еще несколько чудес современной архитектуры.